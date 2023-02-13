За выходные мошенники обогатились на 8 миллионов рублей за счет югорчан Фото: Юлия Кучеренко

За выходные мошенники обогатились на 8 миллионов рублей. По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре, в полиции зарегистрировано 38 случаев мошенничества.

Одним из пострадавших стал 42-летний житель Лангепаса. Он искал лодку и лодочный мотор для покупки и поверил неизвестному продавцу, который убедил югорчанина перевести 57 тысяч рублей, но только забыл сказать, что товар до него не дойдет.

А в Нефтеюганске мошенники позвонили 60-летней югорчанке и, представившись сотрудниками портала «Госуслуг» убедили ее сообщить реквизиты своих банковских карт и коды подтверждения платежей. В итоге женщина потеряла 83 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.