В Югре ввели новую выплату для детей мобилизованных, получающих алименты Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ввели новую ежемесячную выплату для детей мобилизованных, получающих алименты. Информация об этом появилась на официальном сайте госорганов региона. В постановлении говорится, что выплата будет поступать в течение всего 2023 года и составит 2 тысячи 40 рублей.

- Денежную выплату предлагается предоставлять ежемесячно в период прохождения мобилизованным лицом, осуществляющим уплату алиментов, военной службы по мобилизации, но не более 12 месяцев, с месяца призыва на военную службу по мобилизации, но не ранее 1 января 2023 года - говорится в информации.

В итоге за год общий размер выплаты на одного ребенка составит 24 тысячи 480 рублей. В 2023 году эту меру поддержки получат примерно 132 ребенка.