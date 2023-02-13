В Мегионе проходит прощание с добровольцем, который погиб в зоне СВО

Фото: администрация Мегиона

В эти минуты в Мегионе проходит прощание с Михаилом Кузьминовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Отпевание началось в 10:00 в храме в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, расположенном на территории городского кладбища.

Исполняющий обязанности главы города Игорь Геннадьевич Алчинов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

- От лица администрации Мегиона выражаем глубокие соболезнования родным и близким Михаила. Скорбим о невосполнимой утрате. Вечная память! - сказал Игорь Алчинов.

Как рассказали в администрации города, Михаил Кузьминов родился в 1997 году и учился в первой школе. В зону проведения спецоперации отправился добровольцем.