В Нефтеюганске водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 - получили травмы.

Одна из аварий произошла на улице Сургутская в Нефтеюганске. 67-летний водитель автомобиля «Geely» выехал на встречку и врезался в «МАЗ-МАН», под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель "Geely" от полученных травм погиб.

Кроме того, Госавтоинспекцией Югры задержано 50 водителей с признаками опьянения, в том числе 6 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения наказано 72 водителя и 150 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры напоминает, что зимняя дорога требует повышенной концентрации внимания: тормозной путь увеличивается, может произойти неконтролируемый занос автомобиля, поэтому очень важно руководствоваться безопасным стилем вождения и учитывать состояние проезжей части.