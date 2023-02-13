Бывший уголовник набросился с кулаками на жену, приревновав ее к товарищу Фото: Татьяна Коркина

Житель Советского района пойдет под суд за избиение своей жены. Подробности его преступления раскрыли в ОМВД России по Советскому району.

37-летний мужчина приревновал супругу к товарищу когда они вместе выпивали в гостях. В какой-то момент они начали собираться домой и тут же стали ругаться. От взаимных оскорблений, мужчина перешел к рукоприкладству. В итоге 34-летняя женщина получила удары руками и ногами по голове и телу. С различными переломами и ушибами женщина обратилась в больницу. По медицинским критериям он причинил ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в суд. Кстати, мужчина уже был судим за за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности.