Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 3:38

Бывший уголовник набросился с кулаками на жену, приревновав ее к товарищу

Женщина с переломами и ушибами обратилась в больницу, а мужчину теперь ждет суд
Виктория Терина
Бывший уголовник набросился с кулаками на жену, приревновав ее к товарищу

Бывший уголовник набросился с кулаками на жену, приревновав ее к товарищу

Фото: Татьяна Коркина

Житель Советского района пойдет под суд за избиение своей жены. Подробности его преступления раскрыли в ОМВД России по Советскому району.

37-летний мужчина приревновал супругу к товарищу когда они вместе выпивали в гостях. В какой-то момент они начали собираться домой и тут же стали ругаться. От взаимных оскорблений, мужчина перешел к рукоприкладству. В итоге 34-летняя женщина получила удары руками и ногами по голове и телу. С различными переломами и ушибами женщина обратилась в больницу. По медицинским критериям он причинил ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в суд. Кстати, мужчина уже был судим за за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности.