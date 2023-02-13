В Югре 13 февраля пройдет небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 февраля будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, местами по западной половине округа до -7 °С, по восточной половине при прояснениях до -23 °С. Днем по западной половине округа потеплеет до -6, -11 °С, а по восточной половине будет -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске 13 февраля будет также облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем потеплеет до -9, -10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.