В Нижневартовске задержали вылет авиарейса в Минеральные воды из-за замены самолета Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске задерживается вылет авиарейса. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- 12 февраля 2023 в 10 часов 50 минут местного времени в аэропорту Нижневартовска задержан вылет рейса 568 авиакомпании «Азимут», следующего по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Минеральные воды - говорится в сообщении ведомства.

Предварительной причиной задержки назвали замена воздушного судна. На рейс зарегистрировано 97 пассажиров, из них 7 несовершеннолетних. Самолет должен был прибыть на место назначения в 15 часов. Но в итоге рейс задержали на 4 часа 10 минут.

Предоставление услуг пассажирам контролируется Сургутской транспортной прокуратурой.