Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 февраля 2023 12:47

В Нижневартовске задержали вылет авиарейса в Минеральные воды из-за замены самолета

Рейс задержали на 4 часа 10 минут
Виктория Терина
В Нижневартовске задержали вылет авиарейса в Минеральные воды из-за замены самолета

В Нижневартовске задержали вылет авиарейса в Минеральные воды из-за замены самолета

Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске задерживается вылет авиарейса. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- 12 февраля 2023 в 10 часов 50 минут местного времени в аэропорту Нижневартовска задержан вылет рейса 568 авиакомпании «Азимут», следующего по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Минеральные воды - говорится в сообщении ведомства.

Предварительной причиной задержки назвали замена воздушного судна. На рейс зарегистрировано 97 пассажиров, из них 7 несовершеннолетних. Самолет должен был прибыть на место назначения в 15 часов. Но в итоге рейс задержали на 4 часа 10 минут.

Предоставление услуг пассажирам контролируется Сургутской транспортной прокуратурой.