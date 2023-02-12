В Нижневартовске задержали вылет авиарейса в Минеральные воды из-за замены самолета
Фото: Юлия Кучеренко
В Нижневартовске задерживается вылет авиарейса. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
- 12 февраля 2023 в 10 часов 50 минут местного времени в аэропорту Нижневартовска задержан вылет рейса 568 авиакомпании «Азимут», следующего по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Минеральные воды - говорится в сообщении ведомства.
Предварительной причиной задержки назвали замена воздушного судна. На рейс зарегистрировано 97 пассажиров, из них 7 несовершеннолетних. Самолет должен был прибыть на место назначения в 15 часов. Но в итоге рейс задержали на 4 часа 10 минут.
Предоставление услуг пассажирам контролируется Сургутской транспортной прокуратурой.