Путешественники из Ханты-Мансийска без бензина доплывут до Санкт-Петербурга

Фото: Русское географическое общество в Югре

Путешественники из Ханты-Мансийска Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко отправятся в «зеленую экспедицию». Они планируют пройти через моря Северного Ледовитого океана и за 1,5-2 месяца добраться из Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга только с помощью парусов, солнечных батарей и электромотора.

Как сообщили в администрации Ханты-Мансийска, члены Русского географического общества отправятся в экологичное путешествие без использования бензина. Судно - небольшой глиссирующий парусный тримаран - сконструировал один из моряков. Тримаран оборудован электромоторами, которые получают энергию от солнца, ветра и воды. Большинство провизии участники планируют взять с собой.

Кстати, путешествие начнется в июле 2023 года, а большая часть маршрута пролегает в Арктике. Всего Ильдару и Тарасу за два месяца предстоит преодолеть больше 5,5 тысяч километров.