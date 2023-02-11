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К 2030 году в Югре создадут 10 тысяч новых рабочих мест при поддержке инвестпроектов. Об этом губернатор Наталья Комарова написала в своем телеграм-канале.

«На сопровождении правительства автономного округа сейчас находится 468 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 176 миллиардов рублей. При реализации их к 2030 году будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест», - поделилась глава региона.

Также Наталья Комарова напомнила, что для поддержки инвесторов в Нягани создается особая экономическая зона промышленно-производственного назначения. Кроме того, продолжается работа по развитию в округе сети индустриальных и промышленных технопарков.

«У нас сейчас девять индустриальных парков и три промышленных технопарка, один технопарк высоких технологий. Они рассредоточены в девяти муниципальных образованиях. Их средняя заполняемость на эту дату составляет 70%. Здесь работают 89 резидентов. Они заняли нишу в нефтесервисе, лесоперерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов и оборудования. Резидентами организованы 1035 рабочих мест», - заключила Наталья Комарова.