В Югре 11 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 329 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 329 человек. С начала периода количество заболевших достигло 258 316.

При этом в больницы региона госпитализировано 18 человек, выздоровели 169 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 2 606 югорчан.

В России выявлено 12 845 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 391. Всего в стране зарегистрировано 22 060 370 случаев. Излечились от коронавируса 8 258 россиян, скончались - 36.