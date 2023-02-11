Жители Сургута одновременно заражаются гриппом и коронавирусом

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Жители Сургута все чаще начали сталкиваться с флюроной - одновременным заражением двумя инфекциями - гриппом и коронавирусом. Как подчеркнул главврач сургутской поликлиники №1 Максим Слепов, это своего рода двойной удар по организму, в основном в группе риска - дети.

- Мы фиксируем такие случаи, они бывают достаточно часто, особенно среди детей. Все эти пациенты, безусловно, на контроле и у Роспотребнадзора, и в департаменте здравоохранения, - передает слова Максима Слепова «Сургутинформ ТВ».

На данный момент в Сургуте насчитывается 10,5 тысяч заболевших, 62% из них - дети. При этом ежедневно в медучреждения города обращаются порядка 2 тысяч человек, обстановка оценивается как стабильно-напряженная.

По словам врачей, снижение роста заболеваемости зависит и от самих сургутян. Многие весьма беспечно относятся как к своему здоровью, так и окружающих.

- Взрослые, к сожалению, при появлении признаков вирусной инфекции, продолжают ходить на работу. И если это достаточно здоровые люди, которые легко переносят заболевание, они не думают о том, что передают инфекцию гражданам из группы риска, - отметил главврач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1».