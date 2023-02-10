Три дома в Нижневартовске, которые находятся рядом с разрушенным домом на Мира не будут сносить

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске прошло заседание комиссии, чтобы решить вопросы, связанные с состоянием домов №№4-А, 8-А и 6 на улице Мира. Здания находятся рядом с домом №6-А, в котором в начале декабря прошлого года произошла трагедия. Решение принимали проектировщики, сотрудники управляющей компании и других ведомств. Кроме того, глава города Дмитрия Кощенко и жители, которые имеют право задать интересующие вопросы экспертам.

- Исследования проводились сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России. Использовались различные инструменты и методы. По результатам технического заключения состоявшегося обследования домов данные строения оцениваются как «работоспособные - ограниченно работоспособные». Это говорит о том, что эксплуатировать дома можно, - отметил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ администрации Владимир Сушков.

По результатам рассмотренных документов, комиссия приняла решение не признавать дома аварийными и подлежащими сносу. По словам генерального директора ОАО «Проектный институт «Нижневартовск гражданпроект»» Ильгиза Юсупова, эксперты федерального центра советуют продолжить наблюдение за жилыми домами. Сейчас за зданиями следят специалисты управляющей компании и пока они не фиксируют каких-либо изменений в конструктивных элементах здания, что подтверждает безопасность домов.

На разработку проекта для предстоящего сноса дома №6-А на улице Мира заключен контракт с ООО «Проектстройцентр». Эта работа, включая государственную экспертизу, займет 2-3 месяца. После чего будет заключен контракт на его снос. Планируется, что эти мероприятия проведут летом. После окончания сноса дома №6-А, специалисты проведут дополнительное обследование домов №№6, 4-А и 8-А, чтобы оценить состояние конструктивов зданий.