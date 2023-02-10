В Нижневартовске планируется ввести 70 тысяч квадратных метров жилья Фото: Юлия Кучеренко

В 2023 году на территории Нижневартовска планируется ввести около 70 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель сложился в том числе за счет предприятие «Нижневартовскстройдеталь». В этом году компания «Вега» начнет строительство дома в районе Комсомольского озера.

- Дорожной картой предусмотрено строительство новых территорий через механизмы КРТ (комплексное развитие территорий). Планируемая мощность на ближайшие периоды – около 400 тыс. кв. м. Ведется работа с потенциальными застройщиками. Ориентировочно к концу года сможем заключить такой договор», – сообщил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Специалисты департамента строительства администрации Нижневартовска продолжают определять земельные участки, расположенные вдоль улицы Нововартовской. Площадь перспективной застройки в данном районе составляет больше 100 тысяч квадратных метров. Эти территории предназначены для строительства жилья, объектов общественно-делового и спортивного назначения.