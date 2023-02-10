Учитель-педофил из Нижневартовска отправится за решетку Фото: Татьяна Коркина

Учитель-педофил из Нижневартовска отправится за решётку, его признали виновным в домогательствам к ученицам.

- Доказательства, собранные следователями Нижневартовска признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Нижневартовска, работавшему учителем физкультуры в одной из школ города - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как выяснилось во время расследования, с сентября 2015 по февраль 2020 год подсудимый не раз совершал преступления сексуального характера в отношении учениц школы. Во время расследования допросили больше 110 человек, в их числе: одноклассники, друзья, знакомые и родственники потерпевших и подсудимого, педагоги школы. Проведено 9 судебных экспертиз и собраны другие доказательства его вины.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А еще ему запретили работать с детьми.