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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 0:00

В Югре 11 февраля 2023 года термометры покажут -3 градуса

Рассказываем, какая погода будет в Югре 11 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре 11 февраля

Погода в Югре 11 февраля

Фото: Вера Зенина

В субботу, 11 февраля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -7...-12 градусов, при прояснении -17...-22. Днем -3...-8 градусов, по восточной половине -10...-15.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -10...-12 градусов, днем -6...-8.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре