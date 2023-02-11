В Югре 11 февраля 2023 года термометры покажут -3 градуса

Погода в Югре 11 февраля Фото: Вера Зенина

В субботу, 11 февраля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -7...-12 градусов, при прояснении -17...-22. Днем -3...-8 градусов, по восточной половине -10...-15.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -10...-12 градусов, днем -6...-8.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: