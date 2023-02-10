Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 382 человека Фото: Юлия Кучеренко

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 257 987 подтверждённых случаев коронавируса. За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 382 случая заболевания COVID-19 в 21 муниципалитете.

Так, случаи коронавируса подтверждены в Сургуте - 200 случаев, в Нефтеюганск - 28 случаев, в Пыть-Яхе – 20 случаев, в Урае – 19, в Ханты-Мансийске – 16, в Лангепасе – 15, в Нижневартовске и Советском районе – по 13, в Нефтеюганском районе – 10, в Сургутском районе – 9, в Мегионе и Радужном – по 7, в Кондинском районе и Покачах – по 6, в Октябрьском районе – 4, в Березовском районе, в Нягани и Югорске – по 2, в Ханты-Мансийском, Нижневартовском районах и Когалым – по 1.

У 1 человека заболевание протекало бессимптомно, клинические проявления ОРВИ установлены у 371 человека, диагноз «пневмония» поставлен 10 заболевшим.

Всего за период пандемии умерли 606 человек. За сутки выздоровели 154 человека. За весь период выздоровели 253 203 человека.