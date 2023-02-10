Бывший замглавы Сургутского района обвиняется в превышении должностных полномочий

Бывший заместитель главы Сургутского района обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Татьяна Коркина

В Югре расследование дела против заместителя главы Сургутского района, бывшего директора МУП «ТО УТВиВ № 1», а также против другого сотрудника МУПа, исполнявшего обязанности директора продолжается. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Они без согласования с администрацией района организовали заключение договоров займа с несколькими коммерческими организациями. В результате Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения предоставило фирмам займы на сумму более 56 миллионов рублей. Установленные в договорах сроки возврата денег нарушены и до сих пор средства не возвращены.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений - уточнили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу.