В радужнинской школе №3 открыли парту Героя России Дмитрия Чемезова

Фото: группа "Официальный Радужный" в соцсети

В радужнинской школе №3 открыли парту Героя России, на которой размещена фотография Чемезова Дмитрия Андреевича, а также информация о его биографии и заслугах.

Право сидеть за этой партой будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогам четверти.

Как рассказали в администрации Радужного, Дмитрий Чемезов родился в 1998 году в Радужном. С 2006 года по 2011 года обучался в школе №3, а затем по 2016 года проходил обучение в школе № 8. После окончания поступил в университет, а в 2021 году его призвали на срочную службу. В 2022 году Дмитрий заключил контракт, а 26 августа его подразделение направлено для участия в спецоперации на Украине. Югорчанин сражался отважно, выполняя все поручения. 6 сентября 2022 Дмитрий Чемезов получил осколочные ранения, от которых погиб.

Указом Президента РФ от 11 октября 2022 года командир сапёрного отделения, старший матрос Дмитрий Чемезов за проявленный героизм посмертно награждён орденом Мужества.