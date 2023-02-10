Фото: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

В Сургуте 426 семей расселят из аварийного жилья в 2023 году. Об этом сообщает департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

- В Сургуте осталось переселить 426 семей в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В комплексе «Марьина гора» уже приобретены 424 благоустроенных жилых помещения - говорится в сообщении.

В новом комплексе уже организовано движение общественного транспорта, планируют построить детский сад и школу планируют к 2024 году. Всего в этом жилом районе возведут 26 многоквартирных домов для проживания более 18 тысяч человек. Расселение людей завершится до конца 2023 года.

- Важно отметить, что параллельно с оформлением квартир Администрация города ведет работу с переселенцами. На сегодня проведены встречи с 150 семьями, 130 из которых определились с квартирами, выехали на место и осмотрели свое будущее жилье, – рассказал замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергей Алексеев.