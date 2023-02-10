В Ханты-Мансийске начальник аварийно-эксплуатационной службы задержан за взятку Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске начальник аварийно-эксплуатационной службы предприятия, которое работает в сфере топливно-энергетического комплекса. Он получил взятку от подрядчика и закрывал глаза на существующие проблемы компании, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре

- За бездействие подозреваемый получил от исполнительного директора подрядной организации через посредника взятку в виде сотового телефона, автоэлектроники и бытовой техники на общую сумму более 200 тысяч рублей - сообщает пресс-служба полиции.

Следователи СУ СКР по ХМАО – Югре возбуждили уголовное дело. Имущество, полученное в качестве взятки, изъято.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО сотрудницу Роспотребнадзора задержали за взятки.