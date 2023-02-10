В ДТП в Нижневартовском районе пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки произошло 6 аварий, в которых 11 человек получили травмы. В одном из этих ДТП, которое произошло в Нижневартовском районе, пострадали сразу четыре человека.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла на 3 км автодороги "Обход города Радужный". Столкнулись два автомобиля "ВАЗ" и "Renault". 27-летний водитель отечественного автомобиля, при выезде со второстепенной автодороги, и поворачивая направо, не справился с управлением. Автомобиль занесло и отбросило на "Renault". В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗ получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержали 6 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 37 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что зимняя дорога требует повышенной концентрации внимания: тормозной путь увеличивается и может произойти неконтролируемый занос авто.