В Югре снизились продажи алкоголя

Фото: архив megatyumen

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка опубликовала статистику по розничным продажам алкоголя на душу населения (в литрах этанола) по всем регионам России за 2022 год.

По опубликованным данным только в 19 регионах, включая Югру, снизились продажи алкоголя в сравнении с 2021 годом. Всего в ХМАО в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт - 7,15 литров алкоголя на каждого жителя, против 7,36 литров в 2021 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре восемь человек скончались после употребления «паленой» водки. Некачественный алкоголь завезли в магазин в новогодние праздники. Примерно в это же время в Тюмени девять человек скончались после употребления некачественного алкоголя.