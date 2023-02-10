В Югре 10 февраля 2023 года местами потеплеет до -1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В ХМАО 10 февраля 2023 года облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20°С, по западу -6, -11°С, по востоку до -25 °С, днем будет -8, -13 °С, а по западу потеплеет до -1, -6 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем -8, -10 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.