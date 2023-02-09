В Нижневартовске задержали мужчину с крупной партией запрещенных веществ

В Нижневартовске задержали подозреваемого с крупной партией запрещенных веществ Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали подозреваемого с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

Его задержали в районе поселка Беловежский в момент раскладки тайников. У него забрали 24 свертка с порошком. В дальнейшем в районе 100 метров от этого места нашли еще 6 закладок.

Во время обысков в арендованной квартире полицейские нашли весы, столовые приборы с остатками наркотиков и различные упаковочные материалы. Ранее судимый и нигде не работающий мужчина снова может отправится за решетку.

Возбуждено уголовное дело.