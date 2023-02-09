В Югре школьник перевел мошенникам деньги матери, чтобы оплатить счет компьютерной игры Фото: Татьяна Коркина

Школьник перевел мошенникам деньги матери, чтобы оплатить счет компьютерной игры, но так и не дождался пополнения.

Как сообщает УМВД России по Нижневартовску, с заявлением обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что её сын перевел деньги аферисту, который обещал предоставить улучшения для игры.

Подросток увидел рекламу в одном из мессенджеров и связался с администратором и сообщил о своём желании купить промокод для улучшения игрового профиля. Аферист запросил реквизиты банковской карты матери, а также коды из сообщений. Юноша взял карту матери и сообщил необходимую информацию мошеннику. В результате на счет афериста зачислено больше 55 тысяч рублей.

Мальчик понимал, что деньги списываются с карты, но был уверен, что они поступят на его игровой счет. Он думал, что переписывается с популярным блогером, за обзорами игр которого он следил.

Возбуждено уголовное дело.