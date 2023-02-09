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НовостиСпорт9 февраля 2023 13:49

На Комсомольском озере в Нижневартовске идет подготовка к массовой лыжной гонке

Она состоится 11 февраля в 12 часов 30 минут
Виктория Терина
Фото: ЮграМегаСпорт

Фото: ЮграМегаСпорт

На Комсомольском озере в Нижневартовске готовятся к XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2023». Она состоится 11 февраля в 12 часов 30 минут.

Как рассказали в администрации Нижневартовска, для создания лыжни сотрудники спортивной школы олимпийского резерва используют специальное транспортное средство – ратрак. С его помощью утрамбовывается снег, и лыжная трасса становится комфортнее для участников спортивных мероприятий.

Все участники получат в качестве сувенира стилизованные шапки спортсменов, которые уже передали из регионального Департамента физической культуры и спорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» стартует 11 февраля в 21 муниципалитете Югры.