Жители Югры и Ямала предпочитают горнолыжные курорты Урала

Фото: Тимофей Трушнин

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Как выяснили специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период зимних каникул, россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманскую область, Камчатку и Сахалин.

Благодаря развитию инфраструктуры российских горнолыжных курортов любители активного отдыха решили осваивать новые направления. В этом году заметный прирост популярности показали «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине. А жители Югры и Ямала предпочитали кататься на популярных склонах Урала. Кроме того, северянам интересны курорты «Воронинские горки» и «Абалак» в Тюменской области, «Волчиха» и «Ежовая» в Свердловской области. Зимой эти локации сохраняют постоянный поток посетителей. В топовые места для отдыха югорчан и ямальцев вошли «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, а также «Банное» и «Абзаково» в Башкирии.

Во время активного отдыха 90% абонентов пользовались мобильным интернетом, общаясь в соцсетях и мессенджерах, смотря видео – именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Почти треть интернет-трафика занимают YouTube, ТикТок и Telegram. Мужчинам активный отдых более интересен чем женщинам: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

МегаФон уделяет развитию устойчивой мобильной связи большое внимание, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В 2022 году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».