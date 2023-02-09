Житель Нижневартовска передал «Ниву» участникам спецоперации
Фото: Юлия Кучеренко
Житель Нижневартовска передал автомобиль марки «Нива» участникам спецоперации. Он уже не первый раз помогает Донбассу с 2014 года. За весь период он отправил уже 12 машин. На этот раз автомобиль передали одному из волонтеров общественной организации ветерана боевых действий «Красная звезда».
- Данный автомобиль отправлен нашим нижневартовским участникам СВО в Кременской район, - сообщил Михаил Пинигин.
Мужчина самостоятельно доставит «Ниву» в Донбасс, там он регулярно бывает в качестве добровольца.
Напомним, мы писали ранее о том, что в Югру вернулись ещё пять добровольцев, которые исполняли гуманитарную миссию в ДНР.