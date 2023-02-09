В Югре следователи помогли вернуть в бюджет больше 90 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Руководитель коммерческой организации по продаже подъемно-транспортного оборудования, решил не платить налог на прибыль организации на общую сумму больше 60 миллионов рублей. После успешной работы силовых структур и налоговых органов ущерб, причиненный преступлением, полностью возмещен подозреваемым добровольно. Им уплачены штрафы и пени. Всего в бюджет государства возмещены больше 90 миллионов рублей.

- Уголовное преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика налогов от общества. После проведения всех необходимых следственных действий по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в связи с полным возмещением ущерба, уголовное дело прекращено, а подозреваемый – освобожден от уголовной ответственности - сообщили в следственном комитете.