В Югре зарегистрировано 225 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии подтверждено 257 605 случаев коронавируса.

За сутки в ХМАО случаи коронавируса выявлены в Сургуте – 93; Нижневартовске – 1; Ханты-Мансийске – 44; Нефтеюганске – 3; Нягани – 3; Сургутском районе – 9; Урае – 10; Советском районе – 6; Мегионе – 9; Когалыме – 2; Югорске – 3; Кондинском районе – 17; Нижневартовском районе – 5; Пыть-Яхе – 1; Березовском районе – 1; Лангепасе – 10; Покачах – 7; Белоярском районе - 1.

На момент выявления у 221 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 225 случаях. За сутки на COVID обследованы 2 393 человека, всего прошли обследование 3 667 904.

За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 84 человека, за весь период пандемии вылечились 253 049 югорчан.