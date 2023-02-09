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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 7:03

Кражи, наркотики, мошенничество: за сутки зарегистрировано 59 преступлений

По всем случаям возбуждены уголовные дела
Виктория Терина
Кражи, наркотики, мошенничество: за сутки зарегистрировано 59 преступлений

Кражи, наркотики, мошенничество: за сутки зарегистрировано 59 преступлений

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 59 преступлений, по горячим следам раскрыто 35.

В Нижневартовске задержана женщина, подозреваемая в краже с чужой банковской карты. Она оплатила с помощью неё лекарства в аптеке. В Мегионе полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. 35-летний мегионец ранее судимый за аналогичное преступление купил наркотик, которое забрал в тайнике-закладке, расположенном в лесу на территории Мегиона. Он планировал сбыть запрещенное вещество, но не смог довести дело до конца.

Еще одно преступление произошло в Лангепасе. Женщина украла товары в магазине косметики и бытовой химии. Её удалось задержать и теперь она находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.