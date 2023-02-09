Тюменцев приглашают в путешествие по новостройкам города

Фото: Иван Горбунов

Все самое интересное о новых жилых комплексах областной столицы расскажут ведущие проекта «Гид по новостройкам».

Количество жилых комплексов в Тюмени неуклонно растет. Кажется, что все они мало чем отличаются друг от друга, и ни один застройщик уже не сможет удивить жителей какой-то фишкой. Ведущие проекта «Гид по новостройкам» проверят, так ли это, собрав самую интересную информацию о новых районах областной столицы и оценив их по определенным критериям.

Отправиться в тур по ЖК, о которых пока еще не так много известно, может любой желающий, для этого нужно просто следить за выходом выпусков проекта в паблике «Тюмень» во «ВКонтакте».

Первый выпуск, посвященный жилому району «Краснолесье», уже можно посмотреть по этой ссылке. Кстати, в этом экологически чистом районе, по словам ведущих, в закрытых дворах есть не только привычные игровые площадки и прогулочные зоны, но и свой огород, а в подъездах – уютные просторные холлы с лапомойками для собак.

Следите за выпусками проекта «Гид по новостройкам», будьте в курсе новостей о новых жилых комплексах Тюмени!

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