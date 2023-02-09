В Югре бывшие полицейские осуждены за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Югре бывшие полицейские осуждены за взятки. Об этом рассказали в следственном комитете Югры.

Следком Югры сообщил, что один из подсудимых при проведении доследственной проверки, потребовал от местного жителя, совершившего кражу мобильного телефона, взятку в 15 тысяч рублей. А его коллега убеждал мужчину в необходимости передачи денег.

Решением суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде 3 и 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А еще им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности на 4 года. Бывшие полицейские были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России поджигателя военкомата впервые осудили по статье «Теракт»: суд приговорил его к 12 годам колонии.