В Нижневартовске автоледи устроила ДТП, в котором пострадал подросток

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Так, в Нижневартовске в аварии пострадал подросток.

Это случилось на одном из регулируемых перекрестках. 40-летняя женщина, управляя автомобилем "Лада" при повороте налево, не уступила и столкнулась с транспортным средством "Volvo", движущимся во встречном направлении. В результате ДТП пассажир Лады, 14-летний мальчик, получил травмы. Как рассказали в ГИБДД, подросток перевозился с нарушением установленных правил, без использования ремня безопасности.

Кроме того, за день сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку наказано 66 водителей и 44 - за нарушение правил перевозки детей.