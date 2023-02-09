На переселение из фенольных домов в Сургутском районе направят 350 миллионов рублей в 2023 году

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе на переселение из фенольных домов в 2023 году направят 350 миллионов рублей. В эту сумму входит 312 млн рублей из федерального бюджета и 38,5 млн еще из бюджета района.

- Фенольная программа – это еще один шанс для жителей улучшить свои жилищные условия. Мы стараемся не упускать ни одной возможности, чтобы ускорить расселение непригодного жилфонда в районе. А будут ли жители участвовать в фенольной программе или в аварийной - это уже их выбор, главное мы постарались им эту альтернативу дать. Программа расселения из фенольного жилья рассчитана до 2025 года включительно. В 2023-м на переселение жителей Сургутского района из фенольных домов направят 350 млн рублей. В 2024 и 2025 годах сумма будет выше – 521 и 546 миллионов соответственно, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В прошлом году Сургутский район стал единственным муниципалитетом Югры, которому выделили средства на реализацию этой федеральной программы. Сейчас ведется работа со списками претендентов на участие в программе.