В Югре 9 января 2023 года ожидается сильный ветер и метель Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 9 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а днем местами небольшой и умеренный снег. При усилении ветра ожидается метель. Днем в северо-западных районах порывы ветра будут достигать 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине округа -13, -18 °С, местами до -5 °С, по восточной половине -19, -24 °С, при прояснении до -31 °С, днем по западной половине округа -4,-9 °С, местами до +1 °С, по восточной половине -10, -15 °С, местами до -20 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем потеплеет до -5, -7 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.