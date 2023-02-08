В Нижневартовске задержали наркосбытчика с запрещенным веществом в кармане

Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре. 34-летний мужчина прятал в кармане брюк и куртки 54 свёртка с синтетическим порошком. В смартфоне наркосбытчика полицейские нашли фотографии двух тайников с точными координатами и описанием того, что в них находится.

Наркотики уже судимый раньше мужчина хранил для сбыта на территории города. В его квартире также нашли блюдце с запрещенным веществом, а еще весы и упаковочный материал. Экспертиза подтвердила, что в свертке находился наркотик. Против него возбуждено уголовное дело и сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нягани задержали водителя, находящегося в розыске за наркотики.