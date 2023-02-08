Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 143 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 257 380 случаев коронавируса. За сутки выявлено 143 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 78, Нижневартовске – 2, Ханты-Мансийске – 19, Нягани – 1, Сургутском районе – 2, Советском районе – 1, Мегионе – 8, Когалыме – 2, Югорске – 1, Кондинском районе – 7, Радужном – 1, Октябрьском районе – 1, Нижневартовском районе – 2, Пыть-Яхе – 4, Березовском районе – 5, Лангепасе – 5, Покачах – 1, Белоярском районе – 3.

На момент выявления у 137 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 6 зарегистрирована пневмония. Контакт установлен в 143 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 652 человек, всего прошли обследование 3 665 451.

За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 170 человек, за весь период пандемии вылечились 252 965 югорчан.