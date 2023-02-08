Жителям пострадавшего дома в Нижневартовске не придется доплачивать за новые квартиры

Фото: Администрация Нижневартовска

Дума Нижневартовска установила дополнительную меру социальной поддержки собственникам квартир в доме №6-А на улице Мира. Людей обеспечат жильем, за которое не придется доплачивать.

- Напомню, что возможность принятия такой меры обсуждалась на встрече Губернатора Югры Н.В. Комаровой с жителями пострадавшего дома в январе этого года. Глава региона тогда отметила, что по закону, если дом признан непригодным к проживанию, делается оценка, и в случае предоставления жилья большей площади, за него нужно доплачивать, но если дума города примет соответствующее решение, то нагрузку на себя возьмет городской бюджет - рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Он поблагодарил депутатов за поддержку предложения.

Напомним, жильцов обрушенного дома в Нижневартовске освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт.