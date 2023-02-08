Жители Югры смогут увидеть второй сезон комедии «Омар в большом городе»

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

Второй сезон комедии «Омар в большом городе» будет доступен для югорчан с 14 февраля 2023 года. Сериал о приключениях добродушного дагестанца по имени Омар в Москве станет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС.

Сюжет рассказывает о том, как несколько лет назад Омар (Омар Алибутаев) приехал из дагестанского села покорять Москву. Он живет в съемной квартире с другом Олегом (Олег Верещагин), работает таксистом, но врет родителям и друзьям, что стал настоящим миллионером. У Омара есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть, так как к нему в гости едут родители!

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

Кроме неслыханного богатства Омар должен заполучить красавицу Асю и увести её от столичного мажора Марка, иначе родители заставят его жениться на другой. Так у Омара начинаются новые приключения в большом городе.

В 2017 году на YouTube появился блог Омара Алибутаева, известного участника команды КВН «Сборная Дагестана», в котором колоритно и с юмором рассказывалось о том, как «понаехавшему» стать москвичом. Блог быстро набрал популярность и существует до сих пор. Первый сезон сериала снимался в «Москва Медиа» и вышел на YouTube в 2019 году. В 2023 году проект стал лучшим веб-сериалом на Второй российской премии в области веб-индустрии.

Фото: из архива онлайн-кинотеатра KION

Пилот сериала о добром и наивном дагестанце посмотрели больше 5 млн человек, с каждой новой серией фанатов становилось все больше – они требовали продолжения любимого сериала. Зрителям понравилась эта история, люди полюбили Омара за его исключительную доброту и атмосферу популярных советских комедий.

Режиссером второго сезона вновь стал Дмитрий Грачев (главный продюсер АО «Москва Медиа») – режиссер первого сезона «Омара в большом городе», полнометражных фильмов «Невеста любой ценой», «Свадьба по обмену». Над сценарием продолжили работу шоураннер Иван Рымарев и сценарист Георгий Гигашвили.