Житель Когалыма потерял больше 2,7 миллионов, поверив мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

В Когалыме 48-летний мужчина потерял больше 2 миллионов 700 тысяч рублей. Он доверился мошеннику, который специалистом финансового отдела банка. Звонивший сообщил югорчанину, что злоумышленники оформили от его имени кредит почти на 4 миллиона рублей. Для того, чтобы обезопасить деньги ему предложили зайти в личный кабинет, подтвердить заявку и вывести деньги через банк-партнер на счет персонального менеджера.

По указанию аферистов, потерпевший сделал несколько переводов на номера сотовых операторов. После того, как суточный лимит переводов был исчерпан, мужчине предложили перевести оставшуюся сумму через банкомат. По пути он заехал за супругой, которая остановила его и дала понять, что он тот стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Правоохранители выясняют, кто совершил преступление.