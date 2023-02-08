Жительница Советского района стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона рублей

Жительница Советского района стала жертвой мошенников и потерял полмиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе 47-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона рублей.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей звонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков и убедил её снять 100 тысяч и перевести их через банкомат на счет резервной карты. Кроме того, звонивший попросил женщину установить на свой телефон специальную программу для получения удаленного доступа к компьютеру и смартфону. В результате она открыла доступ к установленному на телефоне мобильному приложению банка, через которое аферист оформил кредит на 299 тысяч рублей.

После всех манипуляций со счета югорчанки исчезли все деньги. По требованию звонившего, женщина сняла 130 тысяч с кредитной карты другого банка и перевела их различными суммами на 9 номеров.

Возбуждено уголовное дело.