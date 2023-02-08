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НовостиОбщество8 февраля 2023 3:50

Ледовые горки и фигуры в Сургуте оставят до середины марта

Новогодние украшения уже убирают
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал главы Сургута Андрей Филатов

Фото: телеграм-канал главы Сургута Андрей Филатов

В Сургуте начали постепенно убирать на хранение зимние украшения, уже разобраны новогодние ёлки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Андрей Филатов.

- До следующей зимы снимаем нестационарную иллюминацию. Ледовые горки и фигуры простоят дольше всего - до середины марта. Хочется продлить детям праздник - сообщил Андрей Филатов.

Сейчас, несмотря на то, что в городе больше не будет зимних украшений, Сургут не перестанет быть ярким. Стационарная художественно-архитектурная подсветка останется. В первую очередь это будет улица Аэрофлотская и Грибоедовская развязка, работы по освещению которой почти завершены.

Весной Сургут начнут готовить к летнему оформлению, чтобы радовать глаз жителей и гостей цветами и зеленью.