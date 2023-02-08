В Югре 8 февраля 2023 года ночью похолодает до -31 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 февраля 2023 года по западной половине осадков не ожидается, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах возможна изморозь и туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -26, -31 °С, при натекании облачности -18, -23 °С. Днем местами пройдет снег, ветер усилится до 11 м/с. Температура воздуха днем -14, -19°С, местами по западной половине -4, -9 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -28, -30 °С. Днем потеплеет до -16, -18 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.