В Нижневартовске простились с офицером-десантником, погибшем при освобождении Донбасса

Фото: официальная страница правительства Югры

Офицер-десантник из Нижневартовска погиб при освобождении Донбасса.

Старший лейтенант ВДВ 27-летний Евгений Брусник родился и вырос в Нижневартовске, учился в средней школе № 42, потом поступил и блестяще окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Военным Евгений хотел стать с детства, а в школе интересовался историей, ОБЖ и физкультурой.

После училища югорчанин служил в должности командира мотострелкового взвода мотострелковой роты, в частности занимался воспитанием военнослужащих срочной и контрактной службы. Офицер находился в зоне СВО с самых первых дней и никогда не терял боевого духа. В новогоднюю ночь 2022 года он сделал предложение своей девушке. 19 января 2023 года вартовчанин погиб в зоне СВО от пули снайпера. В Нижневартовске у молодого человека остались родители и 19-летняя сестра.

Власти Югры окажут семье Евгения все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.