Спасатели помогли зажатой в «Ниве» жительнице Югры

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

На 914 км автодороги «Ханты-Мансийск-Тюмень» произошла авария, в которой пострадала женщина, её зажало в автомобиле. Пострадавшую освободили спасатели «Центроспас-Югория».

- Группа спасателей мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория» 3 февраля выезжала по сообщению о дорожно-транспортном происшествии - сообщили в учреждении.

На трассе столкнулись «Нива 2114» и «Volkswagen Caravelle». В автомобиле «Нива» была зажата женщина. При помощи специального оборудования, спасатели вытащили из авто пострадавшую женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.