Жителя Нефтеюганска осудят за незаконную ловлю краснокнижной рыбы

Фото: Татьяна Коркина

Жителя Нефтеюганска осудят за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщила Природоохранная прокуратура.

Нарушение закона произошло в августе 2022 года, когда обвиняемый, находясь на реке Обь вблизи д. Высокий Мыс Сургутского района, используя запрещенное орудие лова и моторной лодки выловил 1 особь «Сибирского осетра». Этот вид водных обитателей занесен в Красную книгу Российской Федерации. Также добычей рыбака стали 13 особей «стерляди».

В результате его действий рыбным запасам Российской Федерации причин ущерб в размере более 540 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд. Кроме того, прокуратура направила иск, чтобы взыскать с мужчины сумму причиненного ущерба.