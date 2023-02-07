Новый отечественный сервис для организации связи в крупных компаниях запустили в Югре

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Новый сервис «Корпоративная АТС» от МегаФона помогает организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.

Этот сервис реализован на базе отечественного ПО и включен в реестр Минцифры.

Решение взаимодействует с любыми внутренними системами компаний и дает возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован на крупные компании, которым уже недостаточно для создания единого телефонного пространства базового функционала платформ по организации телефонии. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и дает возможность для создания единой унифицированной системе коммуникаций и объединить территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

– Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов, – рассказал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Кирилл Самошонков.

Он отметил, что функционал платформы можно дополнить другими решениями оператора, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text.

Сотрудники контактных центров могут воспользоваться системой записи и оценки разговора, визуального редактора распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Можно остановить несколько сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.