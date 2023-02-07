Тюменские энергетики стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года – 2022»

Фото: Вячеслав Шаркунов

Работники «Россети Тюмень» стали лауреатами XXIII всероссийского конкурса «Инженер года – 2022». Энергетики получат диплом, памятную медаль и серебряный знак «Профессиональный инженер России», а также попадут в реестр профессиональных инженеров России.

Участниками всероссийского конкурса стали несколько десятков тысяч человек. В номинации «Электроэнергетика» выступил заместитель начальника департамента эксплуатации Игорь Богач, в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и системы» – начальник Службы РЗА филиала Сургутские электрические сети Азат Бикинин. Оба работника стали победителями по версии «Профессиональные инженеры».

Игорь Богач работает в отрасли 21 год, он является соавтором ряда НИОКР, по которым энергокомпания получила пять патентов РФ. За добросовестный труд и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Игорь Иванович получил поощрения от Министерства энергетики РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики.

Азат Бикинин в профессии 14 лет, за это время он неоднократно становился победителем профессиональных соревнований, в том числе всероссийского конкурса «Лучший релейщик ТЭК». В 2022 году Азат получил нагрудный знак «За профессиональное мастерство».

Конкурс «Инженер года» проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи и Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.