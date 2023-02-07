Следком Югры проверит информацию об увольнении мужчины, воспитывающего ребенка-инвалида Фото: Татьяна Коркина

Следственный комитет Югры начал проверку информации об увольнении с работы жителя Сургута, воспитывающего ребенка с инвалидностью, а также являющегося единственным кормильцем в семье из-за заболевания супруги.

Публикацию об этом выявили следователи. В видеообращении уволенный мужчина утверждает, что решение суда о восстановлении его на работе организацией не исполнено полностью, а также органы социальной защиты населения, куда он обращался из-за тяжелого материального положения также не помогли семье.

- По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Шермана Д.В. по изложенным в видеообращении обстоятельствам организована процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.